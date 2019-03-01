مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مركزة على مواقع وتجمعات حوثية

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية ، اليوم الجمعة، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد.
وبحسب موقع الجيش الوطني، استهدفت المقاتلات بأربع غارات جوية مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حرض.
كما طالت الغارات أطقم كانت في طريقها إلى مواقع الميلشيا الحوثية بمدينة حرض، قادمة من اتجاه ريف حجة.
ونتج عن الاستهداف مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وحرق وتدمير الأطقم التي كانت تقل تلك العناصر.