بالتفاصيل ..هذا ما تعرض له مدير عام شرطة محافظة «تعـز» قبل قليل

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نجا، مدير عام شرطة محافظة تعز، مساء اليوم الجمعة 22 مارس 2019 م ، من محاولة اغتيال، بالقرب من منطقة الباب الكبير، وسط مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقال الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، في بيان مقتضب "إن مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي تعرض لمحاولة اغتيال، مساء اليوم، أثناء مروره بالقرب من الباب الكبير وسط المدينة".
وأوضح البيان أن مسلحين وصفتهم الشرطة بـ "العناصر الإجرامية" أطلقوا النار على موكب مدير الشرطة أثناء توجهه إلى مكان اجتماع اللجنة المُشكّلة من المحافظ رئيس اللجنة الأمنية".
وأمس الخميس وجه محافظ المحافظة، نبيل شمسان، بتعليق الحملة الأمنية مقابل "أن يقوم قائد الكتيبة الخامسة (أبو العباس) بتسليم المطلوبين أمنياً، ورفع المسلحين، والنقاط المستحدثة بالمدينة، ورفع نقطة البيرين" وعلى إثر ذلك شكل المحافظ لجنة للإشراف على تنفيذ التوجيهات بشأن الحملة والقرارات الأمنية.
وأكدت شرطة تعز التزامها بقرارات اللجنة الأمنية وتنفيذ توجيهات رئيسها محافظ المحافظة، واستمراها في ملاحقة كل العناصر الخارجة عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المحافظة.