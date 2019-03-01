قيادي مؤتمـري بارز يعلن رسميًا خيانته لـ«دماء صـالح» ويوجـه طعنة غادرة «للحـزب»

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن قيادي مؤتمري رفيع في مؤتمر إب وعضو اللجنة الدائمة للحزب،اليوم الجمعة 22 مارس، 2019 م خوض الانتخابات النيابية التكميلية التي دعت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى إجرائها في إبريل القادم.

ونقل موقع " يمن شباب نت"عن مصادر خاصة قولها إن رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر بمحافظة إب، وعضو لجنته الدائمة، ووكيل المحافظة، علي الزنم، أعلن ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة (88) بمديرية بعدان بصفة مستقل وبرمز انتخابي (الصقر).

وحصل الموقع على صور الدعاية الانتخابية الأولية للقيادي المؤتمري بعد إعلانه الترشح في الدائرة الشاغرة في مجلس النواب، خلفاً لعضو المجلس عن حزب المؤتمر (عبدالقادر عبدالله الدعيس) الذي وافته المنية في أكتوبر من العام 2015.

وذكرت المصادر إن الزنم سيتنافس على المقعد مع "نعمان الخياط" الذي ترشح هو الآخر بصفة مستقل.

ولاقى خبر ترشيح "الزنم " سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي واستنكار مؤتمري كبير، حيث اعتبر عدد من المؤتمرين بأنه تنصل عن مبادئ الحزب وخيانة كبرى لدماء رئيس حزبهم صالح الذي قتلته المليشيات ومشاركة في مسرحية الحوثيين التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على انقلابها المشؤوم على الدولة من خلال الدعوة إلى انتخابات نيابية تكميلية أشبه بالمهزلة تجري في زمن تشهد فيه البلد حرباً منذ أربعة أعوام.

ولم يعرف بعد ما إذا كان ترشيح "الزنم" جاء برغبة شخصية أم نتيجة تفاهمات مؤتمرية حوثية، حيث لم يصدر عن فرع الحزب الذي يرأس الزنم دائرته السياسة أي موقف من عملية الترشيح حتى اللحظة .

ويتهم الزنم كأحد أهم القيادات المؤتمرية التي سهلت للحوثيين دخولهم إب، وعملت لصالح الحوثيين منذ سيطرتهم على المحافظة ، كما كان لافتا حضور الزنم لمعظم فعاليات الحوثيين العسكرية والطائفية في المحافظة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التي جرى تعيينها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية قد دعت الأسبوع الماضي إلى انتخابات تكميلية في 34 نيابية في الثالث عشر من الشهر القادم، بسبب وفاة ممثليها .

وستشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين انتخابات نيابية تكميلية في الدوائر (88،91،92،109) وفق إعلان لجنة الانتخابات الحوثية الصادر في الثالث عشر من الشهر الجاري.