تحذير عاجل من السلطات السعودية لكافة مواطني المملكة والمقيمين فيها

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حذرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مواطني المملكة والمقيمين فيها، من استعمال دواء مضلل وغير معترف به.

أوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بعدم استخدام دواء "Forever Fields of Greens"، والتخلص منه نهائيا لمن يملك عبواته.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة للصحة، كما أنه يسوق بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته.

ويوفر دواء "Forever Fields of Greens" المكون من أقراص الاحتياج اليومي للإنسان من الأطعمة الخضراء والمغذية الغنية بالفيتامينات، وسط نمط الحياة المزدحم بالوجبات السريعة.

وتجمع أقراص الدواء بين عشب الشعير الصغير، الغنى بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والصوديوم والنحاس والفوسفور والزنك والمنغنيز، وفقا للموقع الخاص بالدواء.

ويحتوي كل قرص منه على 120 ملغ من عشب الشعير المجفف، و120 ملغ من عشب القمح المجفف، و120 ملغ من البرسيم المجفف، و1.7 ملغ من فلفل حريف.

وأوضحت الشركة المصنعة للدواء أنه مفيد لعلاج داء السكري والضغط المرتفع والبدانة والدهون العالية والنقرس والتهاب المفاصل.