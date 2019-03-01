محافظ «تعـز» يصدر توجيها صارماً بشأن بقية المطلوبين أمنيًا - «وثيقة»

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- تعز

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وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الجمعة 22 مارس 2019 م ، الحملة الأمنية بإلقاء القبض على المطلوبين أمنيا في المناطق الشمالية الشرقية بالمدينة.

ونصت البرقية الموجه إلى مدير عام الشرطة رئيس الحملة الأمنية ونائب رئيس الحملة قائد المحور، والتي حصل «مأرب برس» على نسخة منها على أن "يتم تحريك الحملة الأمنية لإلقاء القبض على بقية المتهمين والمطلوبين امنيا في المناطق الشمالية الشرقية من المدينة".

وتشمل المناطق الشمالية الشرقية أحياء كلابة والروضة وعصيفرة.

وأطلقت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ "شمسان" مساء الأربعاء، حملة أمنية لملاحقة المطلوبين في المناطق الشرقية، وتواصلت إلى وقت متأخر الخميس، بعد أن واجهت مقاومة من المطلوبين ومسلحي كتائب أبو العباس الذين تمركزوا في البنيات وقطعوا الشوارع، حيث شهدت المنطقة مواجهات عنيفة.

ومساء امس الخميس وجه محافظ محافظة تعز،القيادي السلفي أبو العباس (المدعوم من الإمارات)، بتسليم المطلوبين أمنيا، على أن تقوم اللجنة الأمنية بتعليق عملها.