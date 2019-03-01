روسيا تتحرك في الجنوب بسرعة وبتنسيق عالي مع الشرعية ... بعد تهرب الامريكان من عدن

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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تعهد اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري للسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها إعادة تأهيل وإفتتاح القنصلية الروسية في عدن لتشجيع كافة القنصليات للعودة وممارسة نشاطها الدبلوماسي من العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء هذا خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن بالسفير الروسي لدى اليمن .

وفي اللقاء طالب الوزير الميسري من الأصدقاء الروس بموقف جاد وإسناد حقيقي للحكومة الشرعية وانهاء الانقلاب والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز توجهها في التعددية السياسية بين كافة الأحزاب والمكونات والفصائل السياسية بما يسهم في خلق مناخات آمنة وبيئة خصبة تؤسس لمستقبل ملائم يستطيع من خلاله أبناء اليمن العيش بحرية وسلام.

وجاء هذا التحرك الروسي قبيل الاستعدادات والتجهيزات لافتتاح القنصلية الروسية في عدن, وبهدف الإطلاع على الأوضاع وتدارسها وتقييمها والوقوف أمام ترتيبات إعادة تأهيل وتجهيز القنصلية الروسية .

كما تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والإنسانية والمواقف الدولية الداعمة للشرعية لإنهاء الانقلاب والحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ونوه الميسري بمواقف روسيا الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس هادي وجهود إحلال السلام.. مشيدا بالخطوات الروسية الرامية لإعادة إفتتاح قنصليتها بعدن.

من جانبه جدد السفير الروسي التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن وجهودها لإحلال السلام وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

كما أشاد بالاستقرار الأمني الذي تشهده عدن وهو ما يشجع على عودة القنصليات لممارسة أنشطتها من عدن.. مشيرا الى أن زيارته تهدف

ويأتي لقاء السفير الروسي بالجانب اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بعد 24 ساعة من رفض الامريكان طلب الشرعية فتح قنصلية لهم في عدن , واصرارهم على فتح السفارة الامريكية في عدن ..