يسبوك يطلق ميزة تجنبك الكثير من الإحراج رسالة من اردوغان الى دول العالم .. الثمن الباهظ كيف سيكون شرطيات وإعلاميات وسياسيات نيوزيلنديات يرتدين الحجاب مفاجأة أحلام لجمهور حفلها الأول في السعودية شاهد ..عريس يقلب المائدة ليلة زفافه بسبب تافه “واتسآب” يعلن المحظورات العشرة… تجنبها أمريكية عذبت أولادها بالتبني وأجبرتهم على المشاركة في برامج يوتيوب قطر تغزو روسيا باستثمارات عملاقة .. ضربة جديدة لأشهر شركات الصناعة الجوية الامريكية الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على دولة داعمة للحوثيين واستهداف 31 هدفا مهما
ربما لا يوجد إحراج أكبر من الرد على رسالة لأحد الأصدقاء، لتجد أن المحادثة انتقلت إلى مكان لا صلة له بالموضوع الذي ترغب بالحديث عنه.
ولكن ميزة فيسبوك مسنجر الأخيرة يمكن أن تمنع حدوث مثل هذا الإحراج، من خلال إتاحة الرد على رسائل محددة بصورة أسهل بكثير.
ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم انقر فوق خيار “الرد”.
ويؤدي ذلك إلى الرد على رسالة معينة، ليدرك المرسل أنك ترد على موضوع معين أرسله لك. ويمكن استخدام الميزة للرد على الصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية والصور.
ويجري طرح الميزة الجديدة في فيسبوك مسنجر على مستوى العالم، ابتداء من 21 مارس.