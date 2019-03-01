يسبوك يطلق ميزة تجنبك الكثير من الإحراج

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 163

ربما لا يوجد إحراج أكبر من الرد على رسالة لأحد الأصدقاء، لتجد أن المحادثة انتقلت إلى مكان لا صلة له بالموضوع الذي ترغب بالحديث عنه.

ولكن ميزة فيسبوك مسنجر الأخيرة يمكن أن تمنع حدوث مثل هذا الإحراج، من خلال إتاحة الرد على رسائل محددة بصورة أسهل بكثير.

ولاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم انقر فوق خيار “الرد”.

ويؤدي ذلك إلى الرد على رسالة معينة، ليدرك المرسل أنك ترد على موضوع معين أرسله لك. ويمكن استخدام الميزة للرد على الصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية والصور.

ويجري طرح الميزة الجديدة في فيسبوك مسنجر على مستوى العالم، ابتداء من 21 مارس.