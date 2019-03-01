شاهد ..عريس يقلب المائدة ليلة زفافه بسبب تافه

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قلب عريس هندي مائدة الطعام على عروسه وأهلها ليلة زفافه المقام في أحد المطاعم في مدينة كوتشي الهندية، تعبيرا عن غضبه من تصرف مازح قامت به العروس.
وأظهر الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي العروسين وهما جالسين بجانب بعضهما حول مائدة الطعام محتفلين بزفافهما حسب العادات والتقاليد في الهند.
وبدا العروسان والأقارب بجوارهما سعداء ويشربون الماء، بينما كان عمال المطعم يضعون الطعام على المائدة أمام العروسين.
قامت العروس بسحب كمية الأرز التي تم وضعها على المائدة بينها وبين العريس كاملةً إلى ناحيتها ممازحةً عريسها، ليقوم الجميع بالضحك على هذا التصرف، فبحسب العادات الهندية يجب أن يتشارك العروسان الطبق سويّةً.
حافظ العريس على ابتسامته ولم يبد أي انزعاج لثوانٍ قليلة، ومن بعدها لم يتمالك أعصابه وانفجر غضباً، وقلب طاولة الطعام على عروسه وأقاربها، وسط دهشة عمّت الحاضرين وصمت عارم ساد المكان.