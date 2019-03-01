وزير الخارجية الامريكي يكشف عن اسماء القيادات العليا التي تدير الحوثيين وتدير عبدالملك الحوثي شخصيا

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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جدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات الولايات المتحدة الموجهة إلى جماعة (الحوثيين) في اليمن، مبررا سياسة الضغط على طهران كوسيلة لدفع الجماعة لخطوات سلمية.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، كشف صراحة بومبيو أن الحوثيين لا يعملون إلا "بإيعاز" ( من قائدين غير عبدالملك الحوثي وهما ) المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وقائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأردف الوزير الأمريكي أن استمرار الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد، في إشارة إلى الاتفاق حول مدينة الحديدة ومينائها على شاطئ البحر الأحمر، والذي تم التوصل إليه بين الحوثيين والحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) برعاية الأمم المتحدة، في ضواحي العاصمة السويدية، في ديسمبر الماضي. كما أكد بومبيو أن "على الحوثيين أن يقتنعوا بأنهم لن ينتصروا في الحرب".