وزارة الدفاع المصرية تشيع احد قيادات الجيش الوطني

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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اقامت وزارة الدفاع المصرية تشييع رسمي بمطار القاهرة الدولي مساء أمس لجثمان مساعد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن عبدالقادر العمودي قبيل نقله الى اليمن ليوارى الثرى.

وكانت صلاة الجنازة اقيمت للفقيد في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور شخصيات عسكرية وسياسية واجتماعية، ثم سار النعش في موكب رسمي مهيب إلى مطار القاهرة.

وخلال التشييع بمطار القاهرة نقل مساعد وزير الدفاع المصري اللواء ركن جمال ابو إسماعيل، تعازي فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول محمد احمد زكي ، لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الدفاع اليمنية ولذوي الفقيد والشعب اليمني في هذا المصاب الجلل.

واعرب سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم عن شكر وتقدير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الدفاع المصرية. حضر مراسم التشييع كلا من اللواء ركن ياسر جمال ممثلا عن أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والعقيد أحمد فودة نيابة عن فرع الملحقيين العسكريين بوزارة الدفاع وعدد من القيادات العسكرية.

كما حضرها ابناء الفقيد نعيم وعبدالله عبدالقادر العمودي ومن السفارة اليمنية الملحق العسكري العميد الركن ثابت عبده وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات سياسية واجتماعية وجمع من أبناء الجالية اليمنية في مصر.