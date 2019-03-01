بعد قرار عسكري أول في الخليج... القوات البرية القطرية تتحرك جريمة مروعـة تهز صنعاء.. قيادي حوثي يقتل ويصيب 7 أشخاص أمام المارة توجيه عاجل من محافظ «تعـز» لقائد «المحور» وإدارة عام «الشرطة» وكتائب أبو «العباس»- وثيقة دولة خليجية تفاجئ 33 دولة بقرار جديد بشأن العمالة من هو الشاعر اليمني الكبير الذي خطف اليوم جائزة أمير الشعراء «أحمد شوقي»كأول شاعر من خارج مصر يحصد الجائزة سياسي يمني بارز يكشف بالإسم عن أخطـر شخص أتى إلى اليمن قبل «1150» عـام وتسبب بإدخالها في دوار عنيف وحروباً لـم تنتهي حتى اليـوم محافظ الجوف يستقبل وفدا تركيا .. ويفتح معه الملفات الإنسانية للمحافظة تعرف على الاعلامية الخليجية التي استعان بها رامز للإيقاع بضحاياه هذا العام ضربة جديدة لهاتف سامسونغ القابل للطي الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه
أقدم قيادي حوثي على قتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وافاد شهود عيان لـ«مأرب برس» ان قيادي حوثي اقتحم ورشة للألمنيوم بحي الجراف شمال صنعاء" يوم الثلاثاء الماضي واقدم على قتل أربعة اشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بنيران بندقيته الآلية.
واضاف الشهود العيان الذين كانوا متواجدين بالقرب من الورشة بأن القيادي الحوثي ارتكب الجريمة البشعة عقب نشوب مشادات كلامية لم يتمكن لهم معرفة أسبابها.
ومنذ انقلاب المليشيات على الشرعية في سبتمبر عام 2014، تنوعت جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل