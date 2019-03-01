توجيه عاجل من محافظ «تعـز» لقائد «المحور» وإدارة عام «الشرطة» وكتائب أبو «العباس»- وثيقة

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تعز

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وجه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مساء اليوم الخميس، 21 مارس 2019 م أبو العباس، بتسليم المطلوبين أمنيا، على أن تقوم اللجنة الأمنية بتعليق عملها؛ وذلك بعد ساعات على إطلاقها لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبين أمنياً.

ونصت وثيقة برقية وجهها محافظ تعز لقائد المحور، وإدارة عام الشرطة، وكتائب أبو العباس أن "يتم تعليق الحملة الأمنية على أن يقوم قائد الكتيبة الخامسة (أبو العباس) بتسليم المطلوبين أمنياً، ورفع المسلحين والنقاط المستحدثة بالمدينة ورفع نقطة البيرين".

وخاطبت البرقية – حصل "مأرب برس " على نسخة منه - كتائب أبو العباس بالجلوس مع اللجنة المشكلة من اللجنة الامنية لتنفيذ قرارات اللجنة.

وشكل محافظ تعز لجنة للإشراف على تنفيذ التوجيهات، وتكونت اللجنة من كلاً: اللواء محمد عبدالله ابراهيم المحمودي الوكيل المساعد لقطاع الأمن، واللواء الركن عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن والعميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور

وأكد التوجيه استمرار الحملة الأمنية في ملاحقة وضبط بقية المطلوبين أمنياً في جميع القضايا وبأي منطقة كانت بالمحافظة.

ومنذ صباح اليوم، تشهد مدينة تعز، اشتباكات عنيفة إثر حملة أمنية أطلقتها السلطات في المحافظة لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون ومطلوبين أمنياً متهمون بتنفيذ اغتيالات ضد أفراد وضباط الجيش كان آخرها اغتيال المقدم عبدالله مقبل أحد قادة سرايا اللواء 22 ميكا.

وفي محاولة لإجبار الحملة الأمنية على التوقف أغلق مسلحون تابعون لكتائب القيادي السلفي "أبو العباس" خط تعز – عدن في منطقة البيرين بمديرية المعافر جنوب غربي مدينة تعز ما تسبب في إعاقة حركة المسافرين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة تعز عن تمكن الحملة الأمنية لملاحقة المسلحين الخارجين عن القانون من القبض على اثنين من المطلوبين أمنياً ومقتل آخرين فيما قتل أحد أفراد الحملة وإصابة آخر.

والثلاثاء الفائت، وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ نبيل شمسان بإطلاق حملة أمنية لملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا ومن تصفهم بالخارجين عن القانون.