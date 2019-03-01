سياسي يمني بارز يكشف بالإسم عن أخطـر شخص أتى إلى اليمن قبل «1150» عـام وتسبب بإدخالها في دوار عنيف وحروباً لـم تنتهي حتى اليـوم محافظ الجوف يستقبل وفدا تركيا .. ويفتح معه الملفات الإنسانية للمحافظة تعرف على الاعلامية الخليجية التي استعان بها رامز للإيقاع بضحاياه هذا العام ضربة جديدة لهاتف سامسونغ القابل للطي الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه الاحتجاجات ضد بوتفليقة تهز عالم الأعمال في الجزائر مي كساب برسالة مؤثرة في عيد الأم : شبع أمك منك واشبع منها تفاصيل مثيرة عن صفقة القرن ودور ايفانكا وزوجها .. وزعماء عرب وفد سعودي يزور 4 محافظات يمنية لهذه المهمة نيوزيلندا: التلفزيون يبث صلاة الجمعة المقبلة تضامناً مع الضحايا
استقبل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي صباح اليوم الخميس في مكتبه وفهد الهلال الأحمر التركي وناقش معه الوضع الإنساني في المحافظة .
ورحب اللواء العكيمي بزيارة الهلال الأحمر التركي للمحافظة مستعرضا الاحتياجات الإنسانية الملحة التي يحتاجها أبناء الجوف والنازحين بشكل خاص .
واستمع المحافظ إلى شرح الهلال الأحمر التركي عن أعماله الإنسانية التي ينفذها في المنطقة وبشكل أساسي في محافظات الجوف ومأرب وحضرموت .
وعبر المحافظ عن شكره لما يقدمه الهلال الأحمر التركي لما يقدمه من مشاريع إغاثية في المحافظة مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كامل التعاون والتسهيل لتنفيذ هذه المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين والمتضررين من حرب الميليشيات الحوثية .