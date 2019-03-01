محافظ الجوف يستقبل وفدا تركيا .. ويفتح معه الملفات الإنسانية للمحافظة

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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استقبل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي صباح اليوم الخميس في مكتبه وفهد الهلال الأحمر التركي وناقش معه الوضع الإنساني في المحافظة .

ورحب اللواء العكيمي بزيارة الهلال الأحمر التركي للمحافظة مستعرضا الاحتياجات الإنسانية الملحة التي يحتاجها أبناء الجوف والنازحين بشكل خاص .

واستمع المحافظ إلى شرح الهلال الأحمر التركي عن أعماله الإنسانية التي ينفذها في المنطقة وبشكل أساسي في محافظات الجوف ومأرب وحضرموت .

وعبر المحافظ عن شكره لما يقدمه الهلال الأحمر التركي لما يقدمه من مشاريع إغاثية في المحافظة مؤكدا أن السلطة المحلية ستقدم كامل التعاون والتسهيل لتنفيذ هذه المشاريع التي تخفف من معاناة النازحين والمتضررين من حرب الميليشيات الحوثية .