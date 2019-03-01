مي كساب برسالة مؤثرة في عيد الأم : شبع أمك منك واشبع منها

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 240

بمناسبة عيد الأم والذي يحتفل به العديد من الأشخاص مع أمهاتهم يوجد في المقابل أشخاص فقدوا أمهاتهم ويتذكرونهن بحزن شديد في هذا اليوم.

ومن جهتها شاركت الفنانة مي كساب لحظات حزنها على فراق والدتها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على تويتر،وتوجهت للجمهور بنصيحة قائلة : “الله يرحمك يا أمي يا طعم الحياه شبع امك منك واشبع منها عشان هيجي يوم وتتمني لحظه تبقي تحت رجليها يارب خليني لولادي عشان ما يبقوش زيي وفرحني بيهم واشيل ولادهم وابقي جنبهم واشيل عنهم”.