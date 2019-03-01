الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه الاحتجاجات ضد بوتفليقة تهز عالم الأعمال في الجزائر مي كساب برسالة مؤثرة في عيد الأم : شبع أمك منك واشبع منها تفاصيل مثيرة عن صفقة القرن ودور ايفانكا وزوجها .. وزعماء عرب وفد سعودي يزور 4 محافظات يمنية لهذه المهمة نيوزيلندا: التلفزيون يبث صلاة الجمعة المقبلة تضامناً مع الضحايا مستجدات عاجلة من تعز : اندلاع المعركة مع الخارجين عن القانون واغلاق أبواب المدينة القديمة والحملة الامنية تكشف آخر التطورات وتتوعد المسلحين ولشنطن وحلفائها يرتكبون مجزرة مروعة في الباغوز قبل دخولها .. توجيهات حازمة من المقدشي تخص محافظة مأرب واجتماع عسكري أمني مهم
بمناسبة عيد الأم والذي يحتفل به العديد من الأشخاص مع أمهاتهم يوجد في المقابل أشخاص فقدوا أمهاتهم ويتذكرونهن بحزن شديد في هذا اليوم.
ومن جهتها شاركت الفنانة مي كساب لحظات حزنها على فراق والدتها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على تويتر،وتوجهت للجمهور بنصيحة قائلة : “الله يرحمك يا أمي يا طعم الحياه شبع امك منك واشبع منها عشان هيجي يوم وتتمني لحظه تبقي تحت رجليها يارب خليني لولادي عشان ما يبقوش زيي وفرحني بيهم واشيل ولادهم وابقي جنبهم واشيل عنهم”.