توجيهات حازمة من المقدشي تخص محافظة مأرب واجتماع عسكري أمني مهم

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، اجتماعاً لها برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، لمناقشة الأوضاع الأمنية وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.
وشدد الفريق المقدشي على ضرورة القيام بالمسؤوليات الوطنية والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والتعامل بحزم مع أية محاولات لاقلاق السكينة العامة.
كما شدد وزير الدفاع على أهمية تعزيز الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية والاقتصادية والطرقات الرئيسية والحفاظ على المصالح والممتلكات العامة والخاصة.
وأكد وزير الدفاع على ضرورة بذل مزيد من الجهود لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السلبية المخلة باستقرار وأمن المحافظة وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها.. مشيرا إلى أن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية والبناء.
من جهته أكد وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي أن السلطات المحلية لن تتهاون في القيام بواجباتها في التعامل مع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة.. مشيدا بروح المسؤولية واليقظة العالية لرجال الأمن والوحدات العسكرية في سبيل حفظ الامن والاستقرار بالمحافظة.