سفير إمريكا يعلن من عدن موقفا صادما للإنفصاليين ويفاجئ الشرعية بهذا التصريح

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وصل السفير الأمريكي ماثيو تولر صباح اليوم الخميس إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من زيارة مماثلة للسفير الروسي حيث زار عدن أمس الأربعاء والتقى رئيس الوزراء معين عبدالملك وقال إنهم بصدد تجهيز القنصلية الروسية لإعادة فتحها في عدن.

وفي مؤتمر صحفي عقده السفير تولر في عدن قال إن واشنطن تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال إن بلاده قلقة على الأوضاع في اليمن، مشدداًعلى أنه: يجب حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط، وأنها هي المعنية بضبط الأمن والإستقرار في كل الأراضي اليمنية.

وجدد الدبلوماسي الأمريكي التأكيد على أن حكومة بلاده لا تدعم الجماعات التي تسعى لتقسيم اليمن لأن أمريكا والعالم كله يدركون أن مصلحتهم تكمن في يمن موحد آمن ومستقر ، وهي اشارة الى دعاة الانفصال وفي المقدمة المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

وقال إن واشنطن حريصة على وحدة اليمن واستقراره، مضيفاً: " ندرك أهمية عدن ونعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات، ولقاءاتنا هنا تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وقال تولر إن، بعض المجموعات اليمنية، في إشارة للحوثيين، تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار.

وأكد السفير الأمريكي على أنه يجب الإلتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن، ورغم قوله إن بلاده تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقيات إلا أنه جدد أمله في تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين الحوثيين والحكومة.

وقال أن واشنطن تأمل في إعادة فتح سفارتها في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد ، وهي اشارة سلبية للحكومة الشرعية التي دعت الدول الى فتح مكاتبها وقنصليتها في عدن.

وأضاف أن "وزير الخارجية الأميركي بومبيو سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونياتنا تجاهها قبيل مغادرته المنطقة"