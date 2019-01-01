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عاجل - بعد الاطاحة بالفاسد زمام - تراجع كبير في أسعار الصرف والريال اليمني يرتفع

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص
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شهدت العملة المحلية اليوم الخميس 21 مارس ، تحسنا ملحوظا في قيمتها امام سلة العملات الاجنبية، بعد ساعات فقط من القرار الجمهوري الذي قضى بتعيين رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية حافظ معياد محافظا للبنك المركزي ، بدلا عن محمد زمام المتورط في قضايا فساد.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة تحدثت لموقع مأرب برس ، ان الريال السعودي هبط من 155 يوم امس الى ما بين (151-148) اليوم الخميس.

اما الدولار فتراجع من 585 الى (560-568).

ويشهد سوق الصرف عدم استقرار ، فيما لم تستقر الاسعار عند رقم معين ، مع التنويه بأن الارقام غير ثابتة وتتغير.

وامس اصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي بدلا عن زمام .

وثبت تورط زمام في قضايا فساد منها المضاربة في اسعار الصرف كما ساهم في انهيار العملة ، طبقا لتقارير صحفية نشرها مأرب برس في وقت سابق.

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