مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة «مأرب» يلتقي اللواء «العرادة» ويتفقد مشروع «المطار»

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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التقى مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب المهندس محمد الغريس يوم أمس الأربعاء، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ضمن التنسيق السعودي اليمني لتنفيذ مشروع مطار مأرب الذي يعمل البرنامج على إنشائه في المحافظة لأجل الأشقاء في اليمن.

وبعد اللقاء توجه فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لزيارة موقع مشروع مطار مأرب، لتفقد أعمال المراحل الأولى، اطلعوا خلالها على الأعمال التي يتم تنفيذها، وعقب ذلك زار فريق البرنامج المستشفى العسكري في مأرب للوقوف على احتياجاته والاطلاع على مايقدمه من خدمات طبية.

وأوضح الغريس أن الأعمال في مشروع مطار مأرب، تجري كما خطط لها بدعم وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، مبيناً أن الأعمال تجري لاستكمال تسوير المساحة المخصصة لإقامة المشروع ضمن المرحلة الأولى من المشروع والذي يعد الأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية بدعم سعودي كامل.

وكان المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد سعيد آل جابر، قد أعلن سابقاً عن مشروع مطار مأرب، مبيناً أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سيتولى إنشاء مطار في مأرب لربطها وما جاورها من المحافظات اليمنية ودول المنطقة، ولتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

يذكر أن مشروع مطار مأرب يقع وسط اليمن في مأرب التاريخية، وسيتسع لنحو 2 مليون مسافر سنوياً، وسيوفر المشروع 5 آلاف وظيفة مباشرة إضافة إلى 10 آلاف وظيفة غير مباشرة خلال خلال عملية التشييد والبناء وظائف وفرصاً استثمارية كبيرة و1000 وظيفة لعملية التشغيل وهو مصمم من شركة أميركية صممت مطار شيكاغو وأبها وجازان في السعودية.