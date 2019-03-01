البيضاء.. مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقبليين ومصادر تكشف اسباب وحصيلة المواجهات

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اندلعت اليوم الاربعاء 20 مارس 2019 م مواجهات مسلحة بين مليشيات الحوثي الانقلابية وقبليين بمدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب يرس» ان المواجهات العنيفة اندلعت بين مليشيات الحوثي وقبائل "آل الحطام" بمدينة ردع بالبيضاء إثر قيام، عناصر المليشيات بقيادة القيادي الحوثي "أبو الزهراء الريامي" بالسطو المسلح على أرض يملكها آل الحطام.

واوضحت المصادر ان عملية السطو الحوثية المسلحة نتج عنها مواجهات عنيفة بين الطرفين خلفت قتيلا من عناصر المليشيات وإصابة آخر.

واضافت المصادر بان ابناء القبائل من "آل الحطام" قد تمكنوا من إجبار المليشيا الحوثية على مغادرة ارضهم وإجبارهم على الفرار .