بعد صفعها للانفصاليين.. «روسيا» تغضب الحوثيين بهذا الإعلان الصادم

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أعلن السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، اليوم الأربعاء، 20 مارس 2019 م عن سعي بلاده لافتتاح قنصلية في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت قناة "الحدث" عن ديدوشكين الذي يزور عدن، قوله: زيارتي إلى عدن بهدف دعم الحكومة الشرعية، ونسعى لفتح قنصلية فيها.
وجاء تصريح السفير الروسي لدى اليمن عقب تلقى عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، صفعة قوية من روسيا التي يزروها حاليا.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء بنائب وزير الخارجية الروسي في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الروسي الذي نشر الخبر فقد ابلغ نائب الوزير الروسي ميخائيل بوجدانوف قيادة المجلس الانتقالي ان الجهود الروسية الحالية تنصب على وقف العمليات القتالية في اليمن وإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ضمن إطار الجمهورية اليمنية ، وهي اشارة الى الموقف الروسي الداعم للوحدة اليمنية والرافض دعوات الانفصال التي يتبناها ما يسمى المجلس الانتقالي.
وقال الموقع ان ميخائيل بوجدانوف وهو الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير الخارجية الروسي ، استقبل وفداً من المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني ، برئاسة رئيسه ، عيدروس الزبيدي.
وبحسب الموقع فانه و في سياق المحادثة التي جرت ، تمت مناقشة الوضع العسكري - السياسي والإنساني الحالي في الجمهورية اليمنية (YR) بالتفصيل ، وبشكل أساسي في المحافظات الجنوبية.
واشار الى انه تم إيلاء اهتمام خاص لمهام الإنهاء الفوري للمواجهة المسلحة المستمرة في البلاد ، فضلاً عن إنشاء عملية مستدامة لتسوية يمنية شاملة ، تشمل جميع القوى السياسية الرائدة في تنسيق القضايا الرئيسية لليمن في المستقبل ، بما في ذلك موضوع الهيكل الإداري والإقليمي.