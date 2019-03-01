عاجل .. الرئيس «هادي» يطيح بمحافظ البنك المركزي«زمام» ويعين محافظا جديدا

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صدر اليوم الأربعاء 20 مارس 2019 م القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ / حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.