عاجل: طلب حكومي بطرد الامارات من ”تحالف دعم الشرعية“

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالب وزير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الاربعاء 20 مارس/آذار، بطرد دولة الإمارات من التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

وقال وزير النقل صالح الجبواني في تغريدة بحسابه على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، إن "علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي أو فض التحالف معها".

واضاف: "علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي للخارج وهم يسافرون لتلك العواصم من أبوظبي".

وتابع: "مشكلتنا مع طهران واضحة وليس بيننا وبين مليشياتها غير الحرب".