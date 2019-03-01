شاهد.. إعلامي يقبل حذاء ”محمد بن زايد“ على الهواء (فيديو)

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أثار الإعلامي الإماراتي، طارق المحياس، مقدم برنامج "سوالف" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قبّل حذاء افترض أنه لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال الإعلامي: "فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال"، ثم وضع الحذاء فوق رأسه.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على نطاق واسع، معربين عن صدمتهم مما فعله الإعلامي أمام آلاف المشاهدين، واعتبر بعضهم أن هذا يمثل "الاستعباد" وينافي "الحرية"، فيما كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي.

واعتبر مغرد أن هذا المشهد يجسد "فقدان الكرامة الإنسانية"، فيما رأى آخر أن "فعلته تلك تعتبر إهانة للشعب الإماراتي، فالمدعو إن كان لديه خواء وفراغ فليستغله في إنجاز بعض ما هو إيجابي وبما هو يعود للوطن بالفائدة ليكتسب معها فائدة تعظم همة الرجال وترفع شأن الأوطان وليترك عنه مثل تلك التمليقات والتلميحات غير المبررة".

وقال مغرد إنه "إذا كان يعتقد أنه يشكره بهذه الطريقة المقززة، فهذه إهانة بالغة لا أعتقد يقبل بها محمد بن زايد إطلاقا وأي إنسان فيه ذرة من كرامة".

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