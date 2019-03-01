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الإفتاء المصرية: 3 مواضع فقط لتحريم العطر على المرأة

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ "أحمد وسام" إن المرأة ليست ممنوعة من العطر مطلقا، ولكنها ممنوعة منه شرعا في ثلاثة مواضع على وجه الخصوص.

وأوضح "وسام" عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: "لماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟".

وقال إن أول العطور المحرمة على المرأة هو ذلك العطر الذي يلفت إليها الأنظار ويكون لغرض محرم.

وأضاف: "وثانيها العطر الذي يثير الشهوات المحرمة، وهذا ما عرفناه من نص الحديث الشريف، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَة".

وتابع: "الحديث هنا يحدد أسباب حرمة التعطر للمرأة أولها تبييت نية السوء، أي أن المرأة التي وضعت العطر لديها النية للفت النظر إليها، كما أن هنا قصد لإثارة الشهوات".

وأكد أنه كذلك يُفهم من الحديث أن هذا العطر له رائحة فواحة ومثيرة وهو النوع الثالث، ومن أجل هذه الأسباب كان يُحرم تعطر المرأة الذي فيه إثارة وليس كل عطر، منوه بأنه لا مانع شرعا أن تتعطر المرأة بالعطر اليسير في حدود المعقول الذي لا يثير الشهوات ولا يلفت الأنظار إليها، مشيرا: "الأمر ليس على إطلاقه في التحريم، بل هو مباح في حدود".

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