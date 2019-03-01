اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف تتوعد بالضرب بيد من حديد لكل لهذه العناصر

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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توعدت اللجنة الأمنية بمحافظة الجوف التي رأس اجتماعها اليوم اللواء أمين العكيمي بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة وتشوية تاريخ أبناءها النضالي المشرق، وشددت على أنها لن تسمح بتنفيذ أي مشاريع أو مخططات تخريبية هدفها اقلاق السكينة العامة في المحافظة.

كما ناقشت اللجنة التي عقدت بحضور وكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود، الاوضاع الامنية بالمناطق المحررة في المحافظة.

كما دعت اللجنة الأمنية أبناء محافظة الجوف الى رص الصفوف والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

واستعرضت اللجنة المستجدات الأمنية في المحافظة، وما تقوم به عصابات إجرامية خارجة عن القانون من أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.