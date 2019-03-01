افتتاح أكبر مدينة ملاهي في أوروبا

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حضر الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء افتتاح أكبر مدينة ترفيهية في أوروبا، في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان في المناسبة إن “وندرلاند أوراسيا” المعروفة أيضًا باسم “أنقابارك”، هي رمز فخر لتركيا باحتوائها على 2100 لعبة منوعة.
ومن المتوقع أن يزور المتنزه حوالي 5 ملايين سائح محلي وأجنبي.
وقد تم إنشاء مدينة الملاهي هذه، من قبل بلدية العاصمة أنقرة، فوق مساحة قدرها 1.3 مليون متر مربع.
وتضم أكثر من مليوني نوع من النباتات والأشجار ونحو 6800 موقف للسيارات.