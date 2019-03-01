تكريم الفائزات في البطولة السادسة للفتيات

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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كرمت إدارة الأنشطة الرياضية بجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع الطالبات بصنعاء أبطال بطولة الجامعة السادسة للفتيات التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية بمشاركة أكثر من 100 لاعبة يمثلن 9 جهة تعليمية ورياضية تنافسن في 5 ألعاب هي (كرة السلة، الشطرنج، البلياردو كرة الطاولة وتنس الريشة ) .

وفي الحفل الختامي الذي حضرة نخبة من الأكاديميين والرياضيين ومندوبي الاتحادات الرياضية وممثلي الجهات المشاركة ،استهل الحفل بالنشيد الوطني وتلاه آيات من القرآن الكريم ألقى مساعد رئيس جامعة العلوم للشؤون الأكاديمية نعمان النجار كلمة رحب بالحضور وبارك للمشاركين وأبطال البطولة، وتمنى أن تكون البطولة عرف رياضي سنوي في كل الجامعات لما يمثل الأمر تعزيز للعلاقة بين الجامعات، واستعرض النجار إسهامات ومشاركة الجامعة خارجيا في الجانب الشبابي لهذا العام .

وتله عرض رياضيي للاعبي التايكواندو بقيادة المدرب يعقوب المنصوري .

وألقت اللاعبة صباح العتبي من مركز السلام لرعاية وتأهيل المعاقين كلمة المشاركين، كما ألقى بسام سيف كلمة الاتحاد الرياضي للجامعات.

عقب ذلك تم تكريم المبرزين والمساهمين في إنجاح البطولة وضيف الحفل، كما تم تكريم الأبطال في جميع الألعاب وهم على النحو التالي:

كرة السلة:

الأول/ جامعة العلوم والتكنولوجيا - كأس + ميداليات ذهبية

الثاني/ نادي بلقيس - ميداليات فضية

الثالث/ جامعة صنعاء - ميداليات برونزية

الفريق المثالي/ جامعة العلوم والتكنولوجيا

البلياردو:

الأولى/ زينب الاغبري - جامعة العلوم - كأس +ميدالية ذهبية

الثانية / أمينة قناف - نادي بلقيس - ميدالية فضية

الثالثة/ هديل الجديري - جامعة العلوم - ميدالية برونزية.

تنس الريشة:

الأولى/ طيبة الزنداني - جامعة العلوم - كأس + ميدالية ذهبية

الثانية/ العنود معوضة - جامعة العلوم - ميدالية فضية .

الثالثة/ لمى الحواني - جامعة العلوم - ميدالية برونزية.

كرة الطاولة:

الأولى/ روان الريمي- أهلي صنعاء - كأس + ميدالية ذهبية

الثانية/ ربا الريمي- أهلي صنعاء - ميدالية فضية

الثالثة/ فاطمة الحمزي - جامعة العلوم- ميدالية برونزية.

الشطرنج:

الأولى/ نورية العزاني- جامعة ٢١ سبتمبر - كأس + ميدالية ذهبية

الثانية/ أمل الشويع- أهلي صنعاء - ميدالية فضية

الثالثة/ عصماء قطينة- جامعة العلوم- ميدالية برونزية

الرابعة/ مريم الشغدري- أهلي صنعاء- ميدالية برونزية

الخامسة/ شموخ المقدار - جامعة العلوم - ميدالية برونزية .

كما تم تكريم حكام البطولة وهم أيمن الحليلة في الشطرنج وصفاء الشعوبي وسارة الزبيري و أروى المسوري في كرة السلة

وتكريم المدربات للألعاب المختلفة بجامعة العلوم مدربة البلياردو نجود البعداني ومدربة تنس الريشة وكرة السلة وتنس الطاولة اسماء الشبامي مدربة الشطرنج سندس مخارش .