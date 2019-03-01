زيدان يحدد 10 أسماء مطلوبة لتدعيم الريال

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة “ماركا” قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، طلب من إدارة فريقه التعاقد مع مدافع، ولاعبين في الوسط، ومهاجم واحد.

وهذه الأسماء المرشحة للانضمام للريال انطلاقا من الموسم المقبل:

في خط الدفاع

يأتي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، على قائمة خيارات ريال مدريد، إلى جانب مدافعي إنتر ميلان ونابولي، السلوفاكي ميلان سكرينيار، والسنغالي خاليدو كوليبالي.

كوليبالي

في خط الوسط

يبرز ضمن الخيارات المتاحة في هذا المركز، الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، إضافة إلى المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

زياش

في خط الهجوم

سيكون الخيار بين ثلاثة نجوم من العيار الثقيل، وهم الدولي الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار نجما باريس سان جيرمان.