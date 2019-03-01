لأول مرة.. مليشيا الحوثي تكشف عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى في صفوفها منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“

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أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2019م، عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى في صفوفها منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“ قبل 4 أعوام.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في "حكومة الإنقلاب"، يوسف الحاضري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أن إجمالي ضحايا ما وصفه بـ"العدوان" بلغ 37 ألفاً و822 مدنياً منهم 12 ألف قتيلاً و25 ألفاً و741 جريحاً.
ولفت الحاضري إلى أن إحصائية الضحايا غير نهائية فهناك آلاف الحالات لم يتم تسجيلها لأنها في أماكن نائية، أو لم تسجل لدى المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
وأشار الحاضري إلى أن 400 مدني لا يزالون مجهولي الهوية حيث توجد أشلائهم في المستشفيات، وهناك أكثر من 2000 مصاب بإعاقات دائمة.