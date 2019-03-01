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الاتحاد الأوروبي يغرم عملاق البحث قوقل قرابة ملياري دولار لهذا السبب

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة 1.7 مليار دولار على شركة غوغل.

وتتعلق الغرامة بكيفية بيع الإعلانات من غوغل عبر خدمته "غوغل أدسنس".

وفرض الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.8 مليار دولار) على الشركة لهيمنتها على سوق المحمول.

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