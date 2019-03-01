تدشين برنامج قوة الإرادة للطلاب الجامعيين في شبوة

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دشن وكيل محافظة شبوة، الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم، برنامج قوة الارادة وفرص النجاح، نظمته اليوم مؤسسة طيبة للتنمية بمشاركة 400 طالب جامعي.
وأشاد لمروق بدور المؤسسة في أنشطتها الداعمة للطلاب، ومساعدهم في تأهيلهم والتخطيط السليم لمستقبلهم العلمي والعملي، مثمنا الاستثمارات الخيرية للمؤسسة في مجال التعليم الجامعي.
من جانبه أشار مدير المؤسسة أحمد حديجان، الى أن برامج دعم الطالب الجامعي تهدف الى مساعدة الطلاب على بناء قدراته العلمية والعملية، موضحا باعتزام المؤسسة تنفيذ حزمة من برامج التدريب للكوادر الصحية والتعليمية بشبوة خلال العام الجاري.