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الريال اليمني يسجل تراجعا جديدا وأسعار الصرف ترتفع

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الاربعاء 20 مارس

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