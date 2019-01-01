افتتاح أكبر مدينة ملاهي في أوروبا تكريم الفائزات في البطولة السادسة للفتيات زيدان يحدد 10 أسماء مطلوبة لتدعيم الريال لأول مرة.. مليشيا الحوثي تكشف عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى في صفوفها منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“ خبير أمريكي يكشف ما الذي تخشاه إسرائيل في البرنامج النووي السعودي تعرف علي سلاح أردوغان لاجتذاب الناخبين الأتراك - فيديو لماذا استقالت موظفة قناة سكاي نيوز بعد مجزرة نيوزيلندا.. الاتحاد الأوروبي يغرم عملاق البحث قوقل قرابة ملياري دولار لهذا السبب تدشين برنامج قوة الإرادة للطلاب الجامعيين في شبوة الريال اليمني يسجل تراجعا جديدا وأسعار الصرف ترتفع
أسعار الصرف اليوم الاربعاء 20 مارس
الدولار
شراء588
بيع 592
السعودي
شراء 155.30
بيع 156.20