محكمة دولية تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على أحد الرؤساء # عاجل

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1450

حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة الجنايات الدولية على الرئيس الصربي السابق رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط سربرنيتشا في تموز / يوليو 1995.

وقال رئيس المحكمة العليا فان بروسيت جونسن: "حكمت غرفة الاستئناف على رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة".

وفي عام 2016، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، التي أسستها منظمة الأمم المتحدة، بسجن الزعيم السابق لصرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، مدة 40 عاماً.

وأدين كاراديتش، بجرائم عدة بينها، "ارتكاب إبادة جماعية" في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995 و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب".