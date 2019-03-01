محكمة دولية تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على أحد الرؤساء # عاجل

افتتاح أكبر مدينة ملاهي في أوروبا تكريم الفائزات في البطولة السادسة للفتيات زيدان يحدد 10 أسماء مطلوبة لتدعيم الريال لأول مرة.. مليشيا الحوثي تكشف عن إحصائية بعدد القتلى والجرحى في صفوفها منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“ خبير أمريكي يكشف ما الذي تخشاه إسرائيل في البرنامج النووي السعودي تعرف علي سلاح أردوغان لاجتذاب الناخبين الأتراك - فيديو لماذا استقالت موظفة قناة سكاي نيوز بعد مجزرة نيوزيلندا.. الاتحاد الأوروبي يغرم عملاق البحث قوقل قرابة ملياري دولار لهذا السبب تدشين برنامج قوة الإرادة للطلاب الجامعيين في شبوة الريال اليمني يسجل تراجعا جديدا وأسعار الصرف ترتفع
حكمت محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة الجنايات الدولية على الرئيس الصربي السابق رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة، بتهمة الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط سربرنيتشا في تموز / يوليو 1995.
وقال رئيس المحكمة العليا فان بروسيت جونسن: "حكمت غرفة الاستئناف على رادوفان كاراديتش بالسجن مدى الحياة".
وفي عام 2016، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، التي أسستها منظمة الأمم المتحدة، بسجن الزعيم السابق لصرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، مدة 40 عاماً.
وأدين كاراديتش، بجرائم عدة بينها، "ارتكاب إبادة جماعية" في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995 و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب".