محكمة دولية تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على أحد الرؤساء # عاجل عاجل : روسيا توجه أقوى صفعة لـ عيدروس في قلب موسكو وتصدم الانفصاليين بهذا الموقف الحكومة ترد على الحوثي : إعلان حرب وانفجار وشيك للمعارك الكشف عن أخطر ما وصل الحوثيين وتم نقله الى الحديدة وكيف تم خداع طيران التحالف - الجيش يتوعد برد عسكري خاطف تفاصيل مثيرة كشفتها التسجيلات الصوتية للطائرة الاثيوبية وهذا ما ابلغ به الكابتن الاول برج المراقبة بعد دقيقتين فقط من الاقلاع أطراف لبنانية تنال من اليمن والدعيس يأسف ويكشف كيف يحدث ذلك الحكومة تفضح المبعوث وتنفي ما ورد في بيانه محمد علي الحوثي يعلن موقفا ناسفا للسلام ويوجه رسالة تحدي للشرعية الشرعية تعلن عن «حل وحيد مع الحوثيين» وخطة جديدة في الحديدة كتب اليمن المدرسية في السوق السوداء
اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، أن ما صدر من تصريحات مؤخراً عن القيادات الحوثية "هو تنصل عن اتفاق الحديدة وإعلان حرب".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، بعد اجتماع مع السفير الروسي لليمن في عدن، إن "الحوثيين أعلنوا رسميا تخليهم عن اتفاق السويد من خلال التعزيزات العسكرية وشن الحروب على مناطق متفرقة مثل حجور (في حجة) والحشاء (شمال الضالع)".
ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين "حتى لا تنفجر المعارك مجددا في الحديدة".
وفي هذا السياق، قال بادي: "لم تصلنا حتى اللحظة أية أفكار من المبعوث الأممي بشأن الانتشار في الحديدة".
من جهته، قال السفير الروسي إن "زيارتنا لعدن دعم للحكومة الشرعية ونسعى لفتح قنصلية في عدن".
وكان محمد علي الحوثي اعلن رفض جماعته التخلي عن الحديدة وتحدى الحكومة الشرعية ان تسيطر على الحديدة بالقوة بحسب تصريحات صحفية رصدها مأرب برس.