تفاصيل مثيرة كشفتها التسجيلات الصوتية للطائرة الاثيوبية وهذا ما ابلغ به الكابتن الاول برج المراقبة بعد دقيقتين فقط من الاقلاع أطراف لبنانية تنال من اليمن والدعيس يأسف ويكشف كيف يحدث ذلك الحكومة تفضح المبعوث وتنفي ما ورد في بيانه محمد علي الحوثي يعلن موقفا ناسفا للسلام ويوجه رسالة تحدي للشرعية الشرعية تعلن عن «حل وحيد مع الحوثيين» وخطة جديدة في الحديدة كتب اليمن المدرسية في السوق السوداء محكمة ألمانية تتخذ هذا القرار بخصوص الضربات الجوية الأمريكية في اليمن «حقول الموت» تهدد حياة 330 ألف مدني بالحديدة قطر تعلن إطلاق أكبر بنك إسلامي للطاقة في العالم.. فكم رأسماله؟ الحوثي يمنع سفن مواد غذائية من دخول الحديدة
عبرت الحكومة الشرعية عن اسفها من توظيف بعض الأطراف اللبنانية وسائل اعلامها للنيل من اليمن.
والتقى سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم الاربعاء وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة لاستثمار وسائل الإعلام اللبنانية بما يخدم القضايا المشتركة وتسليط الضوء على ما يجري في اليمن وإظهار حقيقة الأحداث المؤسفة وبيان جذور الأزمة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.
واعرب السفير عن أسفه لتوظيف بعض الأطراف اللبنانية لوسائل إعلامها في التحريض الطائفي والمناطقي ونشر التقارير والأخبار المضللة في محاولة لتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.. علاوة على قيام حزب الله بدعم واستضافة قناتي الساحات والمسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
واستعرض مستجدات الأوضاع في اليمن وتعنت المليشيا ورفضها للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب من خلال تنصلها عن تنفيذ اتفاقية السويد التي وقعت عليها قبل أشهر حيث انتهت المهلة الزمنية للتنفيذ دون أن تنفذ أي من بنودها.