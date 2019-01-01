إحصائية للانتهاكات ضد الحريات الاعلامية باليمن خلال شهر نوفمبر

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 279



أعلن مرصد الحريات الاعلامية في اليمن عن تسجيل 43 حالات انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال شهر فبراير الماضي، تعرض لها اعلاميين ومؤسسات إعلامية.

ووفقا للتقرير الصادر عن المرصد التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي فقد توزعت الانتهاكات خلال الشهر الماضي بين 3 حالات اعتقال ، وحالة تهديد واحدة ، واصدار تعميم بعدم التصرف بممتلكات 25 صحفي ووسيلة اعلامية تمهيدا لمصادرتها ، واحالة عشرة صحفيين مختطفين في سجون جماعة الحوثي منذ ما يقارب أربعة أعوام للنيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم و 4 حالات أخرى.

وما يزال الصحفيون اليمنيون يواجهون حملات قمعية ممنهجة خفتت معها معظم الأصوات الحرة وبات الكثير يخشون على أنفسهم عواقب التعبير عن الرأي سواء في وسائل الاعلام او في وسائل التواصل الاجتماع

ووثق المرصد 38 حالة انتهاك مورست ضد صحفيين افراد، و5 حالات انتهاك ضد مؤسسات اعلامية ، من اجمالي 43 حالة انتهاك تعرض لها صحفيين ومؤسسات اعلامية في مناطق متعددة في اليمن خلال الشهر الماضي.

وطالب المرصد المنظمات الدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير بالعمل من أجل حماية الصحفيين اليمنيين وسرعة ايقاف محاكمتهم بسبب آرائهم وكتاباتهم الصحفية، والتي كانت اخرها إحالة عشرة صحفيين مختطفين في سجون الحوثي منذ ما يقارب أربعة أعوام للنيابة الجزائية حيث يواجهون تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام.

وتأتي جماعة الحوثي في المرتبة الاول في عدد الانتهاكات ضد الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية رغم المناشدات من المنظمات الدولية والمحلية بتحييد الاعلاميين عن الصراعات بين مختلف الاطراف في اليمن بـ 35 انتهاك من اجمالي الانتهاكات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فيما قامت اطراف تتبع الحكومة المعترف بها دوليا بممارسة 8 انتهاكات.

ورصد التقرير خلال شهر فبراير الماضي 35 حالة انتهاك بالعاصمة اليمنية صنعاء ، تلتها مدينة تعز ب 4 حالات ، ثم مدينة حضرموت ب 3 حالات، وحالة واحدة بالعاصمة المؤقتة عدن .

وما يزال 18 صحفيا يقبعون في سجون جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة حيث تختطف جماعة الحوثي 17 صحفي وترفض الافراج عنهم وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد ، هشام طرموم ، هشام اليوسفي ، أكرم الوليدي ، عصام بلغيث، حسن عناب ،وهيثم الشهاب ، إضافة إلى الصحفي وحيد الصوفي الذي اختطف في شهر ابريل من العام ٢٠١٥، والصحفي صلاح القاعدي ، والصحفي نادر الصلاحي ، وحامد القعود، وانور الحاج، ومحمد الصلاحي ، وبلال العريفي ،واحمد حوذان، كما اعتقل تنظيم القاعدة بمدينة حضرموت الصحفي محمد المقري ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

وتعد منصة مرصد الحريات الاعلامية في اليمن ، منصة تابعة لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقوم برصد الانتهاكات بطريقة مهنية مستقلة تظم خرائط ومعلومات حول الانتهاكات التي طالت الصحافة وحرية التعبير في مختلف المحافظات اليمنية.