تفاصيل مرعبة .. تعذيب 14 امرأة في صنعاء

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تعرضت 14 إمراة للتعذيب، ليلة البارحة في غرفة التحقيقات في البحث الجنائي بصنعاء.

وقالت مصادر أمنية في صنعاء إن الحوثيين أحضروا مساء أمس 14 إمراة من السجون السرية التي يديرونها، إلى البحث الجنائي في شارع العدل, وما أن بدأ التحقيق معهن حتى سمع الحراس والمواطنين المجاورين صراخ النساء جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضن له، ويواصل الحوثيون اعتقال عشرات النساء في سجون سرية بصنعاء، بتهمة الحرب الناعمة والدعارة.

وأوضح رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، أن الحوثيين يواصلون اعتقال وإخفاء عشرات النساء في سجون سريّة ويمارسون أقسى أنواع التعذيب بحقهن لانتزاع اعترافات منهن.

وتابع فاضل أن تساهل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في هذا الملف يشجّع الحوثيين على التمادي في هذه الانتهاكات المريعة وغير المسبوقة في تاريخ اليمن.

قال فاضل عن إقالة القيادي الحوثي، سلطان زابن، المتهم الرئيس في حالات الاختطاف والتعذيب: ” إن مليشيا الحوثي حاولت امتصاص الغضب الشعبي، والاحراج الدولي، غير أن لدى الجماعة توجّه ممنهج لقمع الجميع بما في ذلك النساء. ”

وهاجم رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاعترافات التي بثتها مليشيا الحوثي للنساء، وقال:” إن المليشيا أدانت نفسها بنفسها، وإن ما نسب إليهن من تهم لا تستوجب تلك الممارسات القمعية بحقهن والاخفاء القسري، وإن مسلكها النيابة العامة والقضاء دون انتهاك لإنسانيتهن وكرامتهن”، مؤكداً على أن النيابة لاتعرف عن النساء المعتقلات أي شيء.

وأكد فاضل أن الفيلم الحوثي عرض نساء في ما قال عنه دار الرعاية في البحث الجنائي, موضحا أنه لايوجد أي دار رعاية في البحث الجنائي، وأن ذلك محض كذب وافتراء، وأن ما قالت عنه المليشيا دار رعاية هي سجون سريّة للنساء، داعيًا كل اليمنيين الغيورين والمنظمات الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات التي تعد مساسا بكرامة كل اليمنيين.