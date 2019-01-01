الحوثي يمنع سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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منعت ميليشيا الحوثي 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة اليمني، وأوضح التحالف العربي أنه منح 24 ‏تصريحا جويا و15 تصريحا بحريا و8 تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية‎.‎

وأمس الاثنين، منعت ميليشيا الحوثي الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ‏ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن‎.‎

وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة ‏الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى‎.‎

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء ‏لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي‎.‎

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه ‏أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته‎.‎

