الحوثي يمنع سفن مواد غذائية من دخول الحديدة

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منعت ميليشيا الحوثي 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة اليمني، وأوضح التحالف العربي أنه منح 24 تصريحا جويا و15 تصريحا بحريا و8 تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأمس الاثنين، منعت ميليشيا الحوثي الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.
وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.
وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي.
وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.