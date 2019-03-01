هذا ما دار بين الفريق «علي محسن الأحمر» ومحافظ عدن الجديد «أحمد سالم»

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 م، محافظ عدن المهندس احمد سالم ربيع علي للاطلاع على المستجدات في العاصمة المؤقتة عدن وجهود قيادة المحافظة في تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار.

وعبر نائب الرئيس عن تهانيه للمهندس أحمد سالم بتعيينه محافظاً لعدن ونيله ثقة القيادة السياسية، مشيداً بالجهود المبذولة في إطار تطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار وتلبية متطلبات أبناء عدن الذين أثبتوا شجاعتهم في محاربة مشروع الانقلاب وانحيازهم لخيار الدولة ورفض الميليشيات.

وأكد نائب الرئيس بأن القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالعاصمة المؤقتة عدن ودعم متطلبات احتياجاتها باعتبارها عاصمة لكل اليمنيين وما تمثله من إرث حضاري وتاريخي وثقافي جدير بالاهتمام وباعتبارها منطلقاً للشرعية مع بقية المحافظات المحررة.

ودعا نائب رئيس الجمهورية كل المكونات في المحافظة إلى التعاون والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية بما يخدم أبناء عدن وأمنهم واستقرارهم ومستقبل أجيالهم.

من جانبه أطلع محافظ عدن نائب الرئيس على المستجدات والأوضاع في المحافظة وسير عمل المكاتب التنفيذية، معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.