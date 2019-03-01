قوات الجيش تنجح في سحق أحلام الحوثيين بإحدى الجبهات القتالية الهامـة

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أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 م هجوماً لميلشيا الحوثي الانقلابية في محور كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وتصدت قوات الجيش لهجوم المليشيا الحوثية، الذي كان باتجاه مركز مديرية كتاف.
وأسفرت المواجهات العنيفة في تخوم مركز المديرية عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربتين للميلشيا.
تزامن ذلك مع 5 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي في ذات مناطق المواجهات، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، وتدمير أطقم.
وتشهد مديرية كتاف بمحافظة صعدة مواجهات عنيفة، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من تحقيق تقدم ملحوظ.