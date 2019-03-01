الحديدة.. الحـوثيـون يقصفون بالصـواريخ مـقر لجنة إعادة الانتشار

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قالت مصادر عسكرية في الحديدة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 م إن مليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بالصواريخ مقر اللجنة الحكومة لإعادة الانتشار في الحديدة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من منع رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.
في سياق متصل.. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة.
وقال التحالف إنه منح ٢٤ تصريحا جويا و١٥ تصريحا بحريا و٨ تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية.