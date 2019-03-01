تعـز.. مصير مـؤلـم لـ«6» حوثيين بينهم قيادي خطير

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قُتل أربعة من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، 19 مارس 2019 م بإنفجار عبوة ناسفة زرعتها الميلشيا في وقت سابق بمواقع غربي مدينة تعز.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر ميدانية أن عناصر المليشيا الأربعة قتلوا بإنفجار عبوة ناسفة في تبة القاعدة بمنطقة جبل حبشي.
في سياق متصل.. استهدفت مدفعية الجيش الوطني أحد فرق زراعة الألغام التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية بالتبة السوداء شرقي جبل المنعم في جبهة الضباب.
وأسفر القصف عن مصرع قائد الفريق الهندسي التابع للميلشيا المدعو / أبو ماجد / ومرافقه المدعو رياض الوازعي، أثناء قيامهم بعملية زرع جديدة في المواقع ذاته.
وزرعت مليشيا الحوثي آلاف الألغام في المناطق السكنية التي سيطرت عليها في تعز ما أسفر عن سقوط مئات من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.