”الشرعية“ أحد الأسباب.. مسؤول سعودي يصارح اليمنيين بالأسباب الحقيقة لإطالة الحرب في ”اليمن“ ويكشف عن ”مكاسب“ لبلاده من هذه الحرب

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف خبير استراتيجي سعودي، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019م، عن سببين رئيسيين يقفان وراء طول فترة الحرب في اليمن.

وقال الخبير الاستراتيجي السعودي، أحمد بن حسن الشهري، في حديث لـ”سبوتنيك“: "في اعتقادي أن هذه الحرب قد طالت بسبب رغبة الشرعية والتحالف بعدم استهداف المدن والمدنيين الأبرياء“.

والسبب الثاني لطول فترة الحرب هو: ”الدور غير المتوازن من الأمم المتحدة عبر مناديبها الثلاثة والذي لم يكن حاسما بل تسعى لإدارة الصراع وليس لحله وكانت تفزع لإيقاف الحرب وطلب الهدنه عند كل نصر وتقدم لقوات الشرعية وهذا يعطي مؤشر للدور غير النزيه للأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية المسيسة".

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن مكاسب السعودية ودول التحالف تمثلت في إسقاط وإبطال "المشروع الصفوي المراد إقامته في اليمن، حيث قرر الشعب اليمني المدعوم من التحالف أن ايران لن يكون لها ذراع حزبي أو كيان عسكري يهدد أمن المنطقة".

وتابع: "وهذا الهدف الإستراتيجي هو بمثابة انتصار ومكسب يحققه الشعب اليمني والشرعية اليمنية رغم الخسائر وطول مدة الحرب، إلا المشهد الحالي على الأرض يؤشر لقرب نهاية هذه المليشيا في ظل رفض شعبي وقبلي لهذه العصابة التي ترفع شعارات مذهبية وطائفية دخيلة على اليمن الدولة والشعب".