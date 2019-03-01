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فنانة شهيرة تعلن عودتها لارتداء الحجاب

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة لها عبر «إنستجرام» وهي ترتدي الحجاب مرة أخرى، لكنها كشفت أن هذه ستكون شخصيتها في مسلسل «زلزال» بطولة الفنان محمد رمضان، في رمضان 2019.

وعلقت "شيحة" عليها وكتبت: ”صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان 2019.. مفاجأة حلوة لجمهوري“.

وحرصت حلا شيحة، على إغلاق خاصية التعليق في وجه متابعيها، ربما لأنها لا تريد رؤية أي تعليقات سلبية منهم.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت في أغسطس 2018 خبر خلعها للحجاب، وعودتها للتمثيل بعد ابتعادٍ دام 12 عامًا.

وأكدت الفنانة المصرية، مشاركتها في مسلسل محمد رمضان، وذلك بعد قرار كانت اتخذته باعتزال الفن وارتداء النقاب، عقب طلاقها من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، وزواجها من كندي كان اعتنق الإسلام قبل زواجهما ببضع سنوات.

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