عُمان تضبط خلية تجسس.. وصحفيون: عناصرها تابعون للإمارات – فيديو

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، الثلاثاء، ضبط بلاده لخلية تجسس، تجري الآن محاكمة عناصرها.

وكان لافتا تلميح الوزير إلى أن خلية التجسس تابعة لدولة جارة لم يسمها، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران"، ما تسبب بموجة ضحك لدى الصحفيين.

وجاء ذلك تعقيبا على سؤال من مديرة جلسة لـ"النادي الثقافي العماني" بشأن عدم رد الوزير على سؤال من أحد الحاضرين حول ضبط خلية تجسس في البلاد.

وأضاف بن علوي: "نحن نتعامل مع كل جوارنا بشيء من اللطف، الكل واحد"، دون أن يعطي ردا واضحا بشأن تفاصيل الخلية ولا اسم الدولة.

وتناقل النشطاء الفيديو الذي يظهر فيه الوزير في تصريحاته عن خلية التجسس.

وتعليقا على الفيديو، كتب صحفيون عمانيون أن الخلية تابعة للإمارات، وهي الدولة الجارة التي قصدها الوزير.

ولم يصدر تعليق رسمي من الإمارات على الاتهام.

في المقابل، نفى نشطاء آخرون الاتهام للإمارات، وقال أحدهم: "يوسف بن علوي لم يصرح بوجود خلية تجسس، كل الذي قاله، بأننا نتعامل مع دول الجوار بلطف".

يشار إلى أن مسقط أعلنت في 2011، ضبط خلية تجسس إماراتية، تستهدف نظام الحكم في السلطنة، لكن الإمارات نفت آنذاك صلتها بالأمر، وفق وسائل إعلام.