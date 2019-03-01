”الشرعية“ أحد الأسباب.. مسؤول سعودي يصارح اليمنيين بالأسباب الحقيقة لإطالة الحرب في ”اليمن“ ويكشف عن ”مكاسب“ لبلاده من هذه الحرب فنانة شهيرة تعلن عودتها لارتداء الحجاب عُمان تضبط خلية تجسس.. وصحفيون: عناصرها تابعون للإمارات – فيديو مغنية أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في إسطنبول فضيحة مدوية.. اختراق حساب مسؤول أمني بارز يكشف ”مراسلات خطيرة“ تفضح المسؤول عن اغتيالات ”عدن“ وطرق تواصله مع ”الارهابيين“.. شاهد المراسلات اختراق هواتف أسرة نتنياهو .. من يقف وراءه .. ناطق التحالف يكشف عن رقم مرعب لعدد الصواريخ والمقذوفات التي استهدفت السعودية بالفيديو...شقراء أمريكية تتحدى ترامب وتقصف سقاطته بقوة وتفتح ملفاته ماذا حل بأسلحة صدام حسين الذهبية وأين هي .. شاهد صور مذهلة لم تشاهدها من قبل ؟ تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق ”الحديدة“
تمكن “هاكر عدن”، الثلاثاء 19 مارس/آذار، من إختراق حساب مسؤول أمني بارز على ”فيسبوك“( قائد مكافحة الارهاب).
وبحسب ناشطون جنوبيون فقد اخترق ”الهاكرز“ حساب شخص يدعى عدلي جميل، ليتم الكشف عن ”مراسلات خطيرة“ مع قائد مكافحة الإرهاب التابعة للامارت بعدن، يسران القطري.
وتداول الناشطون تسجيلا مصورا لمراسلات “المقطري“، رصده ”مأرب برس“ تكشف تورطه في أعمال الاغتيالات والقتل التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وكيفية تنفيذها.
وتظهر المراسلات أيضاً عملية وطرق تواصل ”المقطري“ مع العناصر الارهابية المكلفة بتتبع الشخصيات المعارضة لتواجدهم بعدن والتهديد بتصفيتهم باعتبارهم خصوم لهم.
وكشفت المراسلات عن ”ضحية“ أخرى قادمة يتم التحضير للتخلص منها، تداركاً لـ”فضيحة اغتصاب طفل المعلا“، والتي اثارت الرأي العام اليمني وقتل على اثرها الشاهد الوحيد ”رأفت دنبع“ على ايدي قوات المقطري.