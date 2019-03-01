فضيحة مدوية.. اختراق حساب مسؤول أمني بارز يكشف ”مراسلات خطيرة“ تفضح المسؤول عن اغتيالات ”عدن“ وطرق تواصله مع ”الارهابيين“.. شاهد المراسلات

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تمكن “هاكر عدن”، الثلاثاء 19 مارس/آذار، من إختراق حساب مسؤول أمني بارز على ”فيسبوك“( قائد مكافحة الارهاب).

وبحسب ناشطون جنوبيون فقد اخترق ”الهاكرز“ حساب شخص يدعى عدلي جميل، ليتم الكشف عن ”مراسلات خطيرة“ مع قائد مكافحة الإرهاب التابعة للامارت بعدن، يسران القطري.

وتداول الناشطون تسجيلا مصورا لمراسلات “المقطري“، رصده ”مأرب برس“ تكشف تورطه في أعمال الاغتيالات والقتل التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وكيفية تنفيذها.

وتظهر المراسلات أيضاً عملية وطرق تواصل ”المقطري“ مع العناصر الارهابية المكلفة بتتبع الشخصيات المعارضة لتواجدهم بعدن والتهديد بتصفيتهم باعتبارهم خصوم لهم.

وكشفت المراسلات عن ”ضحية“ أخرى قادمة يتم التحضير للتخلص منها، تداركاً لـ”فضيحة اغتصاب طفل المعلا“، والتي اثارت الرأي العام اليمني وقتل على اثرها الشاهد الوحيد ”رأفت دنبع“ على ايدي قوات المقطري.

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