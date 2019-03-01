ناطق التحالف يكشف عن رقم مرعب لعدد الصواريخ والمقذوفات التي استهدفت السعودية

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف ناطق قوات التحالف، العقيد/ تركي المالكي، عن عدد المقذوفات التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، حيث وصلت إلى سبعين ألفاً وثمانمائة مقذوف.

واستعرض المالكي، في مؤتمره الصحفي الذي انعقد في الرياض- خارطة الاستهداف التي نفذتها طائرات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وألحقتهم خسائر فادحة.

وأشار إلى استهداف التحالف العربي وفق عمليات تحري ومراقبة، منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين في محافظة صعدة، مؤكد أن التحالف لن يسمح أن تكون هناك أسلحة نوعية بأيدي مليشيا إرهابية.

وقال “المالكي” في مؤتمر صحفي، إن جماعة الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة، وأنها مستمرة في اختراق التهدئة، حيث ارتكبت 2361 اختراقا وانتهاكا في محافظة الحديدة .

واستنكر العقيد المالكي، عمليات الإبادة التي تتعرض لها قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة من قبل مليشيا الحوثي.