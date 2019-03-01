”الشرعية“ أحد الأسباب.. مسؤول سعودي يصارح اليمنيين بالأسباب الحقيقة لإطالة الحرب في ”اليمن“ ويكشف عن ”مكاسب“ لبلاده من هذه الحرب فنانة شهيرة تعلن عودتها لارتداء الحجاب عُمان تضبط خلية تجسس.. وصحفيون: عناصرها تابعون للإمارات – فيديو مغنية أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في إسطنبول فضيحة مدوية.. اختراق حساب مسؤول أمني بارز يكشف ”مراسلات خطيرة“ تفضح المسؤول عن اغتيالات ”عدن“ وطرق تواصله مع ”الارهابيين“.. شاهد المراسلات اختراق هواتف أسرة نتنياهو .. من يقف وراءه .. ناطق التحالف يكشف عن رقم مرعب لعدد الصواريخ والمقذوفات التي استهدفت السعودية بالفيديو...شقراء أمريكية تتحدى ترامب وتقصف سقاطته بقوة وتفتح ملفاته ماذا حل بأسلحة صدام حسين الذهبية وأين هي .. شاهد صور مذهلة لم تشاهدها من قبل ؟ تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق ”الحديدة“
كشف ناطق قوات التحالف، العقيد/ تركي المالكي، عن عدد المقذوفات التي أطلقتها مليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، حيث وصلت إلى سبعين ألفاً وثمانمائة مقذوف.
واستعرض المالكي، في مؤتمره الصحفي الذي انعقد في الرياض- خارطة الاستهداف التي نفذتها طائرات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وألحقتهم خسائر فادحة.
وأشار إلى استهداف التحالف العربي وفق عمليات تحري ومراقبة، منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين في محافظة صعدة، مؤكد أن التحالف لن يسمح أن تكون هناك أسلحة نوعية بأيدي مليشيا إرهابية.
وقال “المالكي” في مؤتمر صحفي، إن جماعة الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة، وأنها مستمرة في اختراق التهدئة، حيث ارتكبت 2361 اختراقا وانتهاكا في محافظة الحديدة .
واستنكر العقيد المالكي، عمليات الإبادة التي تتعرض لها قبائل حجور في كشر بمحافظة حجة من قبل مليشيا الحوثي.