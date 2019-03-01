تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق ”الحديدة“

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار، إن هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة.

وأضاف غريفيث في بيان له عقب نقاشات مع الطرفين وصفها بـ "البناءة" إنه"سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها".

وأعرب عن ترحيبه بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، ويتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وذكر بيان المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تأمل أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وتوصلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابي في مشاروات ستوكهولم في ديسمبر من العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات العسكرية وميليشيا الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة، وتفاهمات أخرى، إلا أن المليشيات الانقلابية أعاقت عملية تنفيذ الاتفاق.