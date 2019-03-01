بالفيديو...شقراء أمريكية تتحدى ترامب وتقصف سقاطته بقوة وتفتح ملفاته ماذا حل بأسلحة صدام حسين الذهبية وأين هي .. شاهد صور مذهلة لم تشاهدها من قبل ؟ تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق ”الحديدة“ توجيهات بتطوير أول قمر صناعي عربي مشترك بأيدي العلماء العرب محمد صلاح بديلا لهازارد في ريال مدريد قطر تصدر بيانا عسكريا بشأن الحارس المنيع بوتين يعلن عن أفضل مقاتلة حربية في العالم بعد تفرقهم شيعا في الضاحية والجنوب .. رئيس الحراك الثوري يدعو الجنوبيين لتشكيل فريق موحد لخوض مهمة دولية جديدة محافظتان جنوبيتان تابعتان للشرعية تعلنان جرعة سعرية مختلفة في مشتقات النفط صدور قرارات صارمة : سلطات تعز تعلن إخلاء المعسكرات والتوجه للجبهات وتتوعد القيادات الضعيفة والمحافظ يؤكد : لن نتراجع وسنضرب بيد من حديد
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار، إن هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقا لاتفاق الحُديدة.
وأضاف غريفيث في بيان له عقب نقاشات مع الطرفين وصفها بـ "البناءة" إنه"سيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها".
وأعرب عن ترحيبه بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، ويتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وذكر بيان المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تأمل أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وتوصلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابي في مشاروات ستوكهولم في ديسمبر من العام الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات العسكرية وميليشيا الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة، وتفاهمات أخرى، إلا أن المليشيات الانقلابية أعاقت عملية تنفيذ الاتفاق.