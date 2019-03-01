بعد تفرقهم شيعا في الضاحية والجنوب .. رئيس الحراك الثوري يدعو الجنوبيين لتشكيل فريق موحد لخوض مهمة دولية جديدة

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال رئيس الحراك الثوري الجنوبي- إن سياسة المجلس هي الانفتاح مع كل الجنوبيين وعلى رأسهم قوى الحراك الجنوبي والأطياف السياسية الجنوبية المختلفة، "وسياسة خطابنا الإعلامي تقوم على لين الطرح وقوة الحجة بعيدا عن الشتائم ولغة التحريض التي لا تردم فجوة بقدر ما توسعها".

ويعتبر الحراك الثوري الجنوبي تيار رافض لتواجد الاماراتي في الجنوب وطالب في وقت سابق بمحاكمة دولية للإمارات على انتهاكاتها في اليمن.

وأضاف رئيس الحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد لوكالة الانباء الروسية "سبونتيك" إن سياسة مجلس الحراك منذ تأسيسه تدعو إلى عدم الانجرار بالرد مع كل حملات الإساءات المقززة، واختلاق الأخبار الكاذبة التي تشن على المجلس الأعلى للحراك الثوري ورئيس المجلس بقصد إحداث حالة إرباك، واصفا من يقفون خلفها بأنهم أطراف معادية للقضية الجنوبية وفاشلون.

وفي أشاره واضحة لتيار عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك "أشار إلى أن الحراك الثوري يتجاهل كل الحملات المغرضة في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعيرها اهتماما ومضت تلك الحملات إلى الفشل، لكننا منذ البداية نحاول إشاعة لغة التقارب الجنوبي وتقديم الأفكار والرؤى النيرة التي تخدم القضية الجنوبية وتخلق أجواء دافعة لوحدة الصف.

وأشاد راشد بوسائل الإعلام الجنوبية التي تنتهج الوسطية في خطابها وتقترب من الجميع وتقدم مواد إعلامية غير متحيزة وتتسم بالمصداقية ،مشيرا إلى المستجدات العامة في الملف اليمني وتعثر تنفيذ نتائج مشاورات السويد، معرجا على مستجدات القضية الجنوبية والتواصل بهذا الخصوص من أجل تشكيل الفريق الجنوبي المفاوض.

وتسعى عدة مكونات جنوبية ادراجها ضمن مكونات الحوار الذي يتم بين الشرعية والانقلابيين برعية الأمم المتحدة, وتم رفض القبول بالمكونات الجنوبية في أي جولة من تلك الجولات السابقة .