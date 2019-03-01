محافظتان جنوبيتان تابعتان للشرعية تعلنان جرعة سعرية مختلفة في مشتقات النفط

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أقرت شركة النفط بساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية.
وبحسب التعميم الصادر عن الشركة، فقد أقر زيادة في أسعار مادتي البترول والديزل، حيث وجه التعميم بأن يباع لتر مادتي الديزل والبترول بـ(300) ريال بدلاً من (260) للتر الديزل و(270) ريالا للتر البترول.
وأرجعت الشركة سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وفي محافظة المهرة أقرت شركة النفط بالمحافظة رفع أسعار مادتي البنزين والديزل .
وحددت الشركة سعر اللتر الواحد من مادتي البنزين والديزل بـ 350 ريالاً بدلاً عن 300 ريال يمني للتر، ليصبح سعر الجالون الواحد سعة 20 لتراً 7000 ريال.
ويأتي القرار بالتزامن مع قرار مماثل لشركة النفط بساحل حضرموت، الذي رفعت فيه سعر مادتي البنزين والديزل إلى 6000 ريال للجالون الواحد.
وكانت شركة النفط التابعة للحوثيين بصنعاء أقرت رفع سعر البترول إلى 7300 ريال للجالون الواحد سعة 20 لتراً، كما رفعت سعر مادة الديزل إلى 8600 ريال للجالون.